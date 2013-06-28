日本物价停止下跌 但日央行通胀目标料难如期实现

* 5月核心CPI与上年同期持平，符合预期

* 日本央行料难如期实现2%的通胀目标

* 5月工业生产较4月增长2.0%，预测为增长0.2%

* 数据显示经济稳步增长

路透东京6月28日 - 日本5月消费者物价停止下跌，劳动力需求达到五年最高，但日本央行看来仍不大可能按期实现2%的通胀目标。

工业生产增速为2011年以来最快，显示出企业面的复苏力度，不过家庭支出意外减少，可能令人有些担忧经济活动。

整体来看，周五的数据显示经济稳步增长，不过即便政府的扩张性政策在结束持续15年的通缩方面有所进展，实现物价持续上升或需更多时间。

“数据主要受能源价格影响。产出缺口在缩窄，但扣除食品及能源价格的核心消费者物价指数(CPI)显示，最终需求仍然疲软，”Mizuho Securities Research & Consulting资深分析师Norio Miyagawa称。

“如果今年后期逐渐表明实现物价目标没有取得明显进展，那么日本央行可能会再度放宽政策。”

剔除食品但包括能源的5月核心CPI数据与上年持平，符合路透调查预估。

这是七个月来物价首次没有下滑。4月物价按年降低0.4%。

政府数据显示，5月扣除食品及能源价格的核心CPI较上年同期下降0.4%。4月该CPI按年降低0.6%。

**雄心勃勃的目标**

日本央行4月4日释出全球最有力度的刺激政策，承诺向经济注入1.4万亿(兆)美元，通过购买公债和风险资产在近两年时间内实现2%的通胀目标。

许多民间部门经济学家表示两年的目标过于激进。甚至一位日本央行政策委员会成员也公开呼吁政府放宽这一时间框架。

上周一项访问了24位分析师的路透调查结果显示，截至明年3月的本会计年度核心消费者物价涨幅料为0.3%。

受访者认为如果剔除明年拟定中销售税上调的影响，2015年3月止会计年度的消费者物价涨幅仅会为0.8%。

与此形成对照的是，日本央行预期本会计年度通胀率为0.7%，下年为1.4%，截至2016年3月止的会计年度通胀率为1.9%。

日本全年核心消费者物价指数上一次突破2%还是在90年代初资产膨胀的泡沫经济破裂之时。在那之后日本经济便陷入通缩。

日本财务大臣麻生太郎淡化了消费者物价停止下跌的重要性，指称这并不是通缩立即结束的信号。

“物价下跌的速度确实在放慢，但(终止通缩)并不容易，”麻生太郎向记者表示。

**光明的信号**

总务省周五公布的数据显示，5月求才求职比从4月的0.89升至0.90，标志着市场的聘雇需求创五年来最强劲的水平。

5月失业率经季节调整后为4.1%，与4月持平。

5月经价格调整后的实质家庭支出较上年同期意外减少1.6%，远低于市场预估中值的增长1.4%。

消费者支出可能会增加，因为部分购物者买入更多的奢侈品，而且消费税明年上调促使人们在最后时刻大举购物。但一些分析师警告称，由于薪资并没有上涨，所以支出最终将放缓。

日本经济产业省周五公布，5月工业生产较前月增长2.0%，为连续第四个月上升,表明出口加快正在支撑制造业产出乃至整体经济。

数据显示，接受调查的制造业者预期6月产出将下滑2.4%，但7月将成长3.3%，部分是因为美国汽车需求改善。

另一个亮丽的信号是，日本6月制造业活动扩张速度为逾两年来最快，显示日本国内需求加速增长。

日本第一季实质GDP环比年率为成长4.1%，因为民间消费及出口反弹带动经济从去年的下滑之势中复苏。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 侯向明)

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