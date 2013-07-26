日本6月物价上涨 然央行达成通胀率目标仍困难重重

图为日央行总部及门前通道上的路障。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

* 6月核心CPI较上年同期上升0.4%，预估为上升0.3%

* 数据显示通缩结束的初步迹象，但挑战依然存在

* 推动物价上涨的是能源价格，并非薪资和国内需求

* 日本央行两年内达到2%通胀率的目标有些过高

路透东京7月26日 - 日本6月消费者物价一年多来首次上涨，政府抗击通缩的努力终于见到正面迹象，然而推动物价涨幅的主要因素为电费上涨，而并非需求增强。只有需求增强，才可能推动经济持续复苏。

对于日本首相安倍晋三以及他精心挑选的日本央行总裁黑田东彦来说，他们的首要目标就是要战胜长达15年的通缩。黑田东彦在4月宣布了大规模货币扩张计划，希望激活日本经济。

从这个意义上说，周五数据显示物价涨速为将近五年来最快，对央行大胆刺激计划而言是个好消息。央行刺激计划的目标就是为了在两年内达成2%的通胀率。

但分析师警告说，这一目标仍然过高，除非企业开始加薪，而薪资增幅要足以弥补明年消费税上调的影响。

6月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨0.4%，高于上涨0.3%的市场预估中值，主要原因在于电费和汽油价格上涨。

日本能源价格持续上涨，因日圆走软提高了进口燃料成本。2011年3月强震海啸后，日本几乎所有核反应堆关闭，必须进口燃料弥补缺口。

“这种由成本带动的通胀不应视为特别正面，”瑞穗总合研究所资深经济分析师山本康雄称。市场人士“对通胀稳定回升的前景持怀疑态度，由于产出缺口持续存在，服务类企业难以将成本转嫁给消费者。”

电视机和空调等部分消费电子产品的价格跌势放缓，对日本央行而言是鼓舞人心的迹象，这表明更多企业对经济的看法足够乐观，相信能够提高产品价格，或者至少不降价。

“我的理解是，这种物价上涨反映了以个人消费为主导的经济复苏过程，”日本经济财政大臣甘利明称。

但多数分析师都认为，宣称已经战胜通缩还为时尚早。

他们指出，距离由内需带动薪资增长和消费者物价，即所谓的良性通胀，仍然很遥远。

“如果看一下扣除能源后范围缩小的商品集合，价格就尚未呈现明显的升势，所以我们难以信心满满地说日本显然在逐步摆脱通缩，”第一生命经济研究所分析师Koichi Fujishiro表示。

“只有当薪资开始上涨时，我们才能说这是一个更可持续且更有意义的趋势。迄今为止，上升仍可能仅是昙花一现。”

6月扣除新鲜食品、但包含能源成本在内的核心CPI同比升幅创2008年11月增长1.0%以来的最大，而且为14个月来首度增长。5月核心CPI同比持平。

浏览日本CPI的图表，请点击：(link.reuters.com/vef36s)

日本7月东京地区核心CPI较上年同期上升0.3%，与路透调查的分析师预估中值一致，且高于6月0.2%的增幅。这暗示日本物价在未来几个月将继续攀升。

日本央行4月4日推出了大规模货币刺激政策，承诺在大约两年的时间内，通过大举购买资产来使货币供应增加一倍，以实现2%的通胀率目标。

此举是安倍晋三积极货币和财政刺激政策的一部分，这个旨在提振长期成长的政策组合已经带来一些正面迹象，例如第一季数据显示日本为成长最迅速的全球主要经济体。

数据显示，多项耐久财(耐用品)跌价情况趋缓，给日本消费电子产品巨头带来一线希望。由于竞争激烈，这些企业多年来将产品削价出售，使得获利大减。

举例来说，DVD录影机价格6月时较上年同期下滑8.4%，低于5月的22.2%降幅。

但分析师警告称，不要过度解读CPI升势，他们将物价增幅归因于电费上扬9.8%和汽油价格上涨6.4%。

在组成整体CPI的项目中，有53%的品项价格下滑，36%上扬，显示通胀尚未扩及更大范围的经济领域。

分析师预期随着经济改善，物价将逐步扬升，但也认为日本央行要在两年内达到通胀目标的野心太大。

5月薪资连续第二个月无成长，显示安倍的景气扩张政策尚未带动家庭收入持续上扬。

分析师称，若薪资没增加，个人消费恐会丧失动能，而预定明年4月上路的提高消费税计画，还将打击消费。

“对多数人来说，薪资的增幅还不够，”瑞穗总合研究所的分析师Hidenobu Tokuda称。

“以现实而言，我认为日本央行最终将须调整时间表，因为两年的时间太困难了。”(完)

(编译 王冠中; 审校 蔡美珍)

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