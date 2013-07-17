菅直人起诉安倍晋三侵害名誉

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透东京7月16日 - 日本前首相菅直人周二称，将以侵害名誉为由对现任首相安倍晋三提起诉讼。
菅直人目前是在野党民主党的议员，他在距日本参议院选举仅剩几天之际采取了这一非同寻常的举动。日本参议院选举将在周日进行，核能则是选举中的热辩问题之一。
经历2011年福岛核灾后，菅直人变成了核能反对者，而安倍领导的自民党则希望借助核能令日本经济摆脱停滞。
安倍曾于2011年5月20日发表文章，批评菅直人将注入海水为核反应堆降温的决定归功于他本人。安倍在文章中称，菅直人起初并不了解此事，一度还要求停止，最终在咨询专家后才恢复了这种做法。这篇文章在安倍的网站上仍能看到。
“文章内容完全以虚假信息为根据，对我的名誉造成严重损害，”菅直人在国会召开新闻发布会说道。他还称已多次要求安倍删除这篇文章。
菅直人要求安倍立即删除这篇文章，向他道歉并赔偿1100万日元（约合11万美元）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)