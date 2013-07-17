菅直人起诉安倍晋三侵害名誉

路透东京7月16日 - 日本前首相菅直人周二称，将以侵害名誉为由对现任首相安倍晋三提起诉讼。

菅直人目前是在野党民主党的议员，他在距日本参议院选举仅剩几天之际采取了这一非同寻常的举动。日本参议院选举将在周日进行，核能则是选举中的热辩问题之一。

经历2011年福岛核灾后，菅直人变成了核能反对者，而安倍领导的自民党则希望借助核能令日本经济摆脱停滞。

安倍曾于2011年5月20日发表文章，批评菅直人将注入海水为核反应堆降温的决定归功于他本人。安倍在文章中称，菅直人起初并不了解此事，一度还要求停止，最终在咨询专家后才恢复了这种做法。这篇文章在安倍的网站上仍能看到。

“文章内容完全以虚假信息为根据，对我的名誉造成严重损害，”菅直人在国会召开新闻发布会说道。他还称已多次要求安倍删除这篇文章。

菅直人要求安倍立即删除这篇文章，向他道歉并赔偿1100万日元（约合11万美元）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。