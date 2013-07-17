菅直人起诉安倍晋三侵害名誉

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透东京7月16日 - 日本前首相菅直人周二称，将以侵害名誉为由对现任首相安倍晋三提起诉讼。
菅直人目前是在野党民主党的议员，他在距日本参议院选举仅剩几天之际采取了这一非同寻常的举动。日本参议院选举将在周日进行，核能则是选举中的热辩问题之一。
经历2011年福岛核灾后，菅直人变成了核能反对者，而安倍领导的自民党则希望借助核能令日本经济摆脱停滞。
安倍曾于2011年5月20日发表文章，批评菅直人将注入海水为核反应堆降温的决定归功于他本人。安倍在文章中称，菅直人起初并不了解此事，一度还要求停止，最终在咨询专家后才恢复了这种做法。这篇文章在安倍的网站上仍能看到。
“文章内容完全以虚假信息为根据，对我的名誉造成严重损害，”菅直人在国会召开新闻发布会说道。他还称已多次要求安倍删除这篇文章。
菅直人要求安倍立即删除这篇文章，向他道歉并赔偿1100万日元（约合11万美元）。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选