日本德仁皇太子呼吁铭记二战历史

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透东京2月23日 - 在日本首相安倍晋三寻求重述日本战时历史并削弱对战争罪行的道歉论调之际，日本皇太子德仁呼吁回顾过去并铭记二战历史。
安倍政府已经要求修改对战时历史的描述，认为当前说法不准确且有损日本的国家形象。这引发了美国学者的批评。
德仁在其55岁生日前夕召开的记者会上称，“虽然我自己没有经历过战争，但是，在战争记忆逐渐淡去的今天，谦逊地回顾过去，向对战争没有直接认识的下一代正确传递悲惨经历和日本走过的历史道路，十分重要。”
他当时就二战结束70周年的相关问题作答。
日本皇室没有政治权利，但是现任的明仁天皇在修复战争给亚洲国家造成的创伤方面发挥了重要作用。
安倍晋三也在筹划发表二战结束70周年的讲话，美国、中国和韩国将对此密切关注，观察是否有迹象表明安倍将削弱日本往届政府的道歉立场。
德仁在讲话中还提到了日本战后的和平宪法，称其是日本战后重建的“基石”。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。
路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。