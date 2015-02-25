日本德仁皇太子呼吁铭记二战历史

路透东京2月23日 - 在日本首相安倍晋三寻求重述日本战时历史并削弱对战争罪行的道歉论调之际，日本皇太子德仁呼吁回顾过去并铭记二战历史。

安倍政府已经要求修改对战时历史的描述，认为当前说法不准确且有损日本的国家形象。这引发了美国学者的批评。

德仁在其55岁生日前夕召开的记者会上称，“虽然我自己没有经历过战争，但是，在战争记忆逐渐淡去的今天，谦逊地回顾过去，向对战争没有直接认识的下一代正确传递悲惨经历和日本走过的历史道路，十分重要。”

他当时就二战结束70周年的相关问题作答。

日本皇室没有政治权利，但是现任的明仁天皇在修复战争给亚洲国家造成的创伤方面发挥了重要作用。

安倍晋三也在筹划发表二战结束70周年的讲话，美国、中国和韩国将对此密切关注，观察是否有迹象表明安倍将削弱日本往届政府的道歉立场。

德仁在讲话中还提到了日本战后的和平宪法，称其是日本战后重建的“基石”。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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