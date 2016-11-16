日本上半财年房地产新增贷款创纪录 超过1980年代经济泡沫时期

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京11月16日 - 本财年上半年，流入日本房地产领域的新增贷款涨至纪录高位，超过了1980年代经济泡沫期间的贷款水平，警示该行业可能过热。
房地产属于敏感话题，因为1980年代经济泡沫期间土地和房产价格急剧膨胀。之后在1990年代早期，房产价格崩盘，日本现在仍未从当时的影像中恢复元气。
日本央行周三的数据显示，今年4-9月房地产新增贷款比上年同期增加16%至5.9万亿日圆(539.4亿美元)。
这超出了上一次1989年上半年房地产贷款的最高值。
银行贷款自2013年就已出现上涨，当时日本央行开始实行量化宽松政策；央行1月表示或将实行负利率之后，银行贷款增长进一步加速。
日本央行上月表示，正在密切监测银行贷款流向房地产领域的情况，以防出现可能导致信贷过热，但称并未看到出现泡沫的迹象。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。