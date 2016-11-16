日本上半财年房地产新增贷款创纪录 超过1980年代经济泡沫时期

路透东京11月16日 - 本财年上半年，流入日本房地产领域的新增贷款涨至纪录高位，超过了1980年代经济泡沫期间的贷款水平，警示该行业可能过热。

房地产属于敏感话题，因为1980年代经济泡沫期间土地和房产价格急剧膨胀。之后在1990年代早期，房产价格崩盘，日本现在仍未从当时的影像中恢复元气。

日本央行周三的数据显示，今年4-9月房地产新增贷款比上年同期增加16%至5.9万亿日圆(539.4亿美元)。

这超出了上一次1989年上半年房地产贷款的最高值。

银行贷款自2013年就已出现上涨，当时日本央行开始实行量化宽松政策；央行1月表示或将实行负利率之后，银行贷款增长进一步加速。

日本央行上月表示，正在密切监测银行贷款流向房地产领域的情况，以防出现可能导致信贷过热，但称并未看到出现泡沫的迹象。(完)