东京周日爆发大规模示威活动 抗议新安保法案

数以万计的示威者周日聚集在日本国会大厦附近，抗议新安保法案，这是公众质疑首相安倍晋三安全政策的又一例证。活动组织者称此次示威者多达12万人，这是日本多年来最大规模的抗议活动之一。各年龄段示威者冒着阵雨加入集会，举着写有“不要战争”和“安倍下台”等口号的标语牌，高呼口号。路透