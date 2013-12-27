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亚洲 | 2013年 12月 27日 星期五 09:41 BJT

日本金融：公务员退休基金增持日股而减持日债，一改超保守投资策略

路透东京12月27日 - 坐拥750亿美元的日本公务员退休基金周四表示，已减少日本公债持仓，并提高日股持仓的比重，改变其超保守的投资策略。

日本政府要求国家公务员共济组合连合会(Federation of National Public Service Personnel Mutual Aid Associations，国公连)采取更大胆的投资策略，调整其公债持仓过重的配置。

国公连将核心投资组合中的日债配比自80%下调至74%，同时将日股配比从5%上调至8%。

该连合会将允许核心投资组合中日债配比的波动幅度为16个百分点，高于此前的12个百分点。

日股配比的波动幅度也将从3个百分点扩大至5个百分点。

国公连亦将核心投资组合中海外债券配比自零上调至2%，海外股票配比从5%调升至8%。

此外，国公连将短期资产和不动产配比分别维持在4%和2%不变，同时将贷款配比自4%调降至2%。(完)

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