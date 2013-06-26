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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 17:37 BJT

路透专访：日经指数有上涨空间，政府希望公共退休基金更积极投资--GPIF理事长

路透东京6月26日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)理事长三谷隆博周三表示：

* 相较欧美市场的表现，认为日经指数存在上涨空间

* 预计日本贸易逆差与美国利率上升趋势将继续使日圆维持疲势

* 预计随着日本央行购债，日债收益率会下滑并企稳

* 安倍政府希望公共退休基金采取更积极的投资立场。(完)

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