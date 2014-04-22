日本金融：日本调整GPIF投资委员会，以推进安倍更激进的投资策略

未来几个月GPIF制定新投资分配目标后，新委员会将发挥主导作用。安倍已承诺将GPIF改革作为经济成长策略的一个要素。

厚生劳动大臣田村宪久负责任命GPIF投资委员会成员，作为调整的举措之一，该委员会人数从10人减少到八人。两名委员将留任，一名前委员将回归。

投资委员会保持着学院派与现实派间的平衡。主要工会和最大的商业游说团体将各自派出一名代表。

不过，现任八名委员中有三名曾在顾问委员会任职，后者为GPIF去年调整策略追寻更高投资回报充当了急先锋。这体现出安倍更加激进的策略。

**资产配比**

GPIF成立于2001年，去年6月曾进行有史以来规模最大的一次投资策略改革，当时该基金调整资产配比目标，提高日本股票的核心权重，而降低日本债券的权重，以追求更高回报。

GPIF目前的资产配比目标是，12%日本股票，60%日本债券，11%海外债券，12%海外股票及5%短期资产。

该基金近期开始将新的JPX日经400指数作为部分被动型投资的指标，并采用更积极的投资策略。