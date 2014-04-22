日本金融：日本调整GPIF投资委员会，以推进安倍更激进的投资策略

国际油市：沙特能源部长称展延减产共识形成中，持续进行磋商
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
未来几个月GPIF制定新投资分配目标后，新委员会将发挥主导作用。安倍已承诺将GPIF改革作为经济成长策略的一个要素。
厚生劳动大臣田村宪久负责任命GPIF投资委员会成员，作为调整的举措之一，该委员会人数从10人减少到八人。两名委员将留任，一名前委员将回归。
投资委员会保持着学院派与现实派间的平衡。主要工会和最大的商业游说团体将各自派出一名代表。
不过，现任八名委员中有三名曾在顾问委员会任职，后者为GPIF去年调整策略追寻更高投资回报充当了急先锋。这体现出安倍更加激进的策略。
**资产配比**
GPIF成立于2001年，去年6月曾进行有史以来规模最大的一次投资策略改革，当时该基金调整资产配比目标，提高日本股票的核心权重，而降低日本债券的权重，以追求更高回报。
GPIF目前的资产配比目标是，12%日本股票，60%日本债券，11%海外债券，12%海外股票及5%短期资产。
该基金近期开始将新的JPX日经400指数作为部分被动型投资的指标，并采用更积极的投资策略。
GPIF表示，计划将海外债券投资范围扩大到新兴市场债券、海外高收益债券和海外通胀保值债券。(完) (编译 李爽/许娜；审校 张荻/王翔琼/徐文焰)
路透阿布扎比4月20日 - 沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)周四表示，对于限产协议初步实施六个月过后应延期，产油国间正逐渐形成共识，但目前还没有达成协议。
--中国国务院4月1日决定设立河北雄安新区，区规划范围涉及河北省雄县、容城、安新三县及周边部分区域。雄安新区规划建设以特定区域为起步区先行开发，起步区面积约100平方公里，中期发展区面积约200平方公里，远期控制区面积约2,000平方公里。
路透阿布扎比4月20日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周四表示，如果石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国决定延长目前为期六个月的减产协议，减产幅度可能不会那么大，因为石油需求预计将在2017年下半年因季节性原因而增强。