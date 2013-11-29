日本金融：GPIF连续第五个季度录得投资收益增长，资产规模创纪录

国际油市：亚洲航煤现货价差上升，因北亚库存较低
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
这是2006年GPIF以当前结构组成以来，录得投资收益的最长持续纪录。GPIF上季投资回报率为1.85%，投资收益2.21万亿日圆。
这促使GPIF资产规模较上年同期增长15%，堪比全球第13大经济体西班牙的经济规模。
以价值衡量，GPIF资产规模过去一年增加约1,780亿美元。
7-9月当季，GPIF所有四个资产类别--日本债券、日本股票、海外债券和海外股票--均录得投资收益。
其中日本股票价值增幅最高，投资收益达1.16万亿日圆。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售八艘，每艘2.6至2.8万吨含硫0.2%的柴油，以及八艘，每艘1,500吨含硫50ppm柴油，船期为5月至8月。
路透北京4月12日 - 中国国务院总理李克强周三主持召开常务会议，通过统计法实施条例草案，强化对统计造假等违法行为的责任追究，确保统计数据的真实性权威性，并要求加快统计调查制度和方法建设，健全新型产业统计，更好为科学决策提供支撑。
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。