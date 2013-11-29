版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 29日 星期五 14:36 BJT

日本金融：GPIF连续第五个季度录得投资收益增长，资产规模创纪录

这是2006年GPIF以当前结构组成以来，录得投资收益的最长持续纪录。GPIF上季投资回报率为1.85%，投资收益2.21万亿日圆。

这促使GPIF资产规模较上年同期增长15%，堪比全球第13大经济体西班牙的经济规模。

以价值衡量，GPIF资产规模过去一年增加约1,780亿美元。

7-9月当季，GPIF所有四个资产类别--日本债券、日本股票、海外债券和海外股票--均录得投资收益。

其中日本股票价值增幅最高，投资收益达1.16万亿日圆。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐