日本金融：自民党拟建议政府加强治理GPIF，打造“超级地区性银行”--消息

重温稿-《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
不能立即获得提议细节，但消息人士告诉路透，日本首相安倍晋三在调整GPIF管理层，扩大董事会人员构成，并首次设立全职委员，以降低日本政府公债投资，同时增加高收益资产持仓。
为超级地区性银行制定制度和法律框架，可以促使日本的100家地区性银行进行整合。
日本银行业监管机构前任主管周一在路透峰会表示，地区性银行有必要整合，以在借款人减少的环境下维持生存，也可以去开拓风险更高、回报更大的融资形式。
消息人士称，自民党还提议将日本职业棒球联赛的球队数量从12个提高至16个，以刺激地区经济。尚不清楚政府将在其中扮演什么角色。(完)
(编译 朱晓军/杜明霞；审校 张涛/高琦)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月1日(一) 0000 韩国贸易收支(亿美元) 4月初值 -- 顺差62.7 出口(较上年同期) +15.3% +13.6% 进口(较上年同期) +21.0% +27.7% 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 4月 -- 52.8 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 3月 -- +0.6% 1230 美国实质个人支出(较前月)
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