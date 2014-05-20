日本金融：自民党拟建议政府加强治理GPIF，打造“超级地区性银行”--消息

不能立即获得提议细节，但消息人士告诉路透，日本首相安倍晋三在调整GPIF管理层，扩大董事会人员构成，并首次设立全职委员，以降低日本政府公债投资，同时增加高收益资产持仓。

为超级地区性银行制定制度和法律框架，可以促使日本的100家地区性银行进行整合。

日本银行业监管机构前任主管周一在路透峰会表示，地区性银行有必要整合，以在借款人减少的环境下维持生存，也可以去开拓风险更高、回报更大的融资形式。

消息人士称，自民党还提议将日本职业棒球联赛的球队数量从12个提高至16个，以刺激地区经济。尚不清楚政府将在其中扮演什么角色。(完)