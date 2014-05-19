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货币新闻 | 2014年 5月 19日 星期一 10:04 BJT

日本金融：安倍晋三将重组GPIF投资委员会，将增加人员和权限--消息

该消息人士表示，这将让GPIF拥有更多内部投资经验，政府此前表示GPIF需要转向投资股票等风险较大的资产，同时减少对日本公债等收益率较低的投资。该人士要求匿名，因为上述政策措施仍在讨论之中。

与此同时，一位知情人士透露，GPIF投资委员会已经组建四人工作小组，由日本野村总合研究所资深研究员Sadayuki Horie领导；该工作小组将在未来两三个月内评估资产配置目标。(完) (编译 朱晓军/许娜；审校 徐文焰)
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