日本金融：安倍晋三将重组GPIF投资委员会，将增加人员和权限--消息

《汇市简讯》未来一周风险事件或将推动欧元/美元升破近期交投区间
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
该消息人士表示，这将让GPIF拥有更多内部投资经验，政府此前表示GPIF需要转向投资股票等风险较大的资产，同时减少对日本公债等收益率较低的投资。该人士要求匿名，因为上述政策措施仍在讨论之中。
与此同时，一位知情人士透露，GPIF投资委员会已经组建四人工作小组，由日本野村总合研究所资深研究员Sadayuki Horie领导；该工作小组将在未来两三个月内评估资产配置目标。(完) (编译 朱晓军/许娜；审校 徐文焰)
* 上周法国总统大选第一轮投票结果出炉后，围绕欧盟未来命运的担忧有所缓解，市场相信对欧盟友好的候选人马克龙将在第二轮投票中胜出。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 3月 +2.2% +1.9% 5月1日 +2.0% 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
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