日本第一季企业资本支出增加4.5% GDP或将因而上修

路透东京6月1日 - 日本企业1-3月在工厂及设备方面的投资加速，突显出企业支出开始重返推动经济复苏及终结通缩所需的水平。

财务省周四发布的数据显示，1-3月企业资本支出较上年同期增加4.5%，主要受到新款汽车生产方面的支出，以及房地产和建筑企业的投资所拉动。

企业资本支出为连续第二季较上年同期增长，第四季时为成长3.8%。

财务省数据显示，扣除软件后，经季节调整的资本支出较上季成长1.3%，为连续第三季呈现增长；上季为成长3.5%。

该数据将被用于计算定于6月8日公布的国内生产总值(GDP)修正值。日本第一季GDP环比年率初值为成长2.2%，受出口与民间消费推动。

“GDP的资本支出分项可能会被从初值的正0.2%，上修至正0.6-1.0%左右，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信称。

他还称，第一季GDP年率增幅也可能被上修至2.5%左右，不过上修幅度将取决于库存水平。

“企业正在增加资本支出，部分旨在应对劳动力短缺，而非提高薪资。但薪资也需要增长，以刺激消费者支出，并帮助日本央行实现2%的通胀率目标。”

近期的一系列指标显示，经济在本季度继续扩张，出口和工厂产出增长，就业市场趋紧，但薪资增势和家庭支出依然低迷。

财务省的资本支出数据显示，第一季制造商和非制造商的资本支出较上年同期分别增长1.0%和6.3%。

财务省一位官员称，1-3月企业利润较上年同期增长26.6%，为连续第三个季度增长。经常性获利达20.1万亿日圆(1,812亿美元)，为历来同期的最高水平，受汽车及智能手机需求旺盛带动。

数据显示，第一季企业营收按年增长5.6%，为连续第二个季度增长。(完)