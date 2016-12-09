（更正）日本第四季大型制造业信心改善 但下调资本支出计划

（更正：补上第五段分析师名字并删除赘字）

路透东京12月9日 - 日本大型制造业者在第四季对经济状况的看法更加乐观，但下修当前财年的资本支出计划，表明对未来业务状况的看法仍显谨慎。

大型制造企业表示，他们预计明年第一季信心略有下滑；进一步表明企业认为经济存在一定风险。

本次企业调查是在特朗普赢得美国总统选举一周后进行的，且此前日本第三季国内生产总值(GDP)增幅被大幅下修。 (报道全文)

GDP数据下修主因资本支出下降及库存减少，令人愈发担忧企业的活力。

“企业亦怀疑日圆快速下滑态势。他们预期日圆不会保持疲弱，也不认为(日圆贬值)好处将会长期持续，”瑞银证券的分析师Daiju Aoki表示。

财务省和内阁府经济社会总合研究所进行的联合调查显示，10-12月大型制造企业景气判断指标(BSI)为正7.5，7-9月为正2.9。

周五出炉的调查显示，日本1-3月大型制造业景气判断指数料将降至正4.6。

日本企业预期2016/17财年资本支出较上年增加2.5%，上次预估为增加4.9%。

特朗普在美国大选时经常提及将实施贸易保护主义政策，这可能损及日本依赖出口的经济。

分析师们指出，特朗普胜选后对一些议题的态度有所软化，但有鉴于他不受拘束的行事风格及缺乏从政经验，他将如何领导政府运作仍存在相当大的变数。

在特朗普赢得美国大选后，日圆兑美元JPY=曾跌至八个月低点。

通常情况下，日本出口商乐见日圆贬值，因为那会提高海外营收，但是这项BSI调查表明企业认为日圆走势可能轻易逆转。

Aoki还表示，如果汇率波动性增强，或许会增大企业制定资本支出计划的难度。

BSI数据的计算方法，是将预期业务环境将较上季改善的受访企业比率，减去预期将转坏的比率。正值代表的看好景气者多于看坏者。

日本政府周四公布的修正数据显示，第三季经济增长速度远低于最初估计，因资本支出枯竭，而且企业减少库存。(完)