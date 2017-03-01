日本第四季企业资本支出同比增长3.8% 但前景远不确定

路透东京3月1日 - 周三出炉的数据显示，日本10-12月企业支出较前季增加，资本支出呈现上升的暂时迹象。

对苦寻经济持续复苏迹象的政策制定者来说，企业支出增加应能提供少许安慰。

近来包括出口及工业生产等的一连串疲软指标，凸显出经济展望的不确定性升高。

财务省周三公布的数据显示，日本企业10-12月工厂与设备方面的支出较上年同期增加3.8%。

日本第三季企业资本支出较上年同期下降1.3%。

该数据将用于计算定于3月8日公布的第四季国内生产总值(GDP)修正值。

初值显示，2016年第四季国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.0%，因日圆走软支撑出口，但民间消费低迷以及美国贸易保护主义抬头的风险为经济持续复苏蒙上阴影。

很多经济学家原本预计，今年企业资本支出将逐步增长，但对美国总统特朗普可能采取贸易保护主义政策的担忧升温，可能促使企业削减投资。

周二公布的工业生产数据也未能令市场振奋，1月工业生产意外下降，为六个月来首次，主要因对美国汽车出口步伐放缓。

日本决策者正在努力战胜持续数年的通缩和经济停滞，希望资本支出能帮助刺激日本经济增长。(完)