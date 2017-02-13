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国际财经 | 2017年 2月 13日 星期一 08:27 BJT

日本第四季GDP环比年率初值为成长1.0% 受出口与资本支出推动

路透东京2月13日 - 日本内阁府周一公布的数据显示，10-12月实质国内生产总值(GDP)环比年率为上升1.0%，连续第四个季度扩张，受出口稳健与资本支出增加引领。

第四季GDP初值低于路透调查预估中值的成长1.1%。第三季修正为增长1.4%。

第四季GDP较前季成长0.2%，路透调查分析师预估为上升0.3%。

欲浏览完整表格，请参见内阁府网站：

here(完)

(编译 徐文焰；审校 张若琪)

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