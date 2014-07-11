日本财政大臣警告称勿过早退出量化宽松

路透东京7月11日 - 日本经济财政大臣甘利明周五发出警告，央行考虑退出大规模刺激计划还太早，他并称如果通胀目标的实现落后于预定时程，希望能进一步放宽货币政策。

甘利明还表示，虽然日本似乎走出多年来物价持续下跌，但正式宣布已经稳健结束通缩还太早，当前经济复苏还很容易受到外部冲击。

“日本央行已经表达了强烈决心，如果(实现通胀目标的日程落后于计划)，将毫不犹豫进一步采取行动，”甘利明周五在路透Newsmaker活动中接受专访表示。

“如果日本央行断定未跟上计划，我想央行会自行决定(采取行动)，”他说。

日本央行自去年4月大举实施货币刺激政策以来，一直维持政策不变。当时央行承诺，通过积极购买资产，用大约两年时间将基础货币翻倍，使通胀率上升至2%。

由于日本央行的这个目标只实现了一半，央行预计会维持刺激政策不变一直到明年，这与美国和英国央行形成鲜明对比。英美央行已经开始传递升息计划。

但日本央行官员似乎变得更愿意谈及未来退出量化宽松的机率，他们也没有表现出很快会扩大刺激政策的意愿，因为确信日本在实现物价目标方面稳步推进。

甘利明表示，日本不再为物价下跌所苦，通胀稳步上扬。但他警告不应以此自满，他希望看到更多证据显示经济复苏强劲到足以持续推高物价。

“日本央行致力于在两年左右时间达成通胀率2%的目标。除非通胀维持在这个水准，且确保经济即使受到部份外部因素冲击，仍不会退回通缩，我们才能宣告通缩已经根除，”他称。

排除4月1日上调消费税的影响后，日本5月核心消费者物价指数(CPI)年增率为1.4%。日本央行预估，由于日圆贬值所带来的提振效果消退，未来几个月通胀将降至近1%，而后到明年初则将迈向2%。

许多民间分析师仍然认为，日本央行下步行动将是扩大而非退出刺激措施；他们怀疑在央行的时间框架下，能否达成物价的目标。

然而，在央行总裁黑田东彦重申有信心可达成物价目标的情况下，多数分析师认为至少在10月以前都不会进一步放宽政策。

**复苏步入正轨**

首相安倍晋三于19个月前上任，誓言终结通缩，并推出所谓的“三支箭”来推动经济持续成长，日本经济随后呈现出经济复苏的迹象。

前两支箭关乎庞大的财政及货币刺激措施，协助拉高股价及压低日圆，拉抬了企业的信心，并提振出口商的营收。

甘利明负责打造提振日本经济成长潜能的第三支箭策略，这一最新策略已于上月公布，其中包括逐步削减企业税以吸引更多海外企业对日本投资。

在专访中，甘利明说明了他计划将企业税在未来几年下调至30%以下的细节；目前日本企业税在35%以上，在全球范围来说属于最高。

他称，从明年4月开始的下一财年起，政府计划未来五年将企业税下调约六个百分点，即每年下降1.1或1.2个百分点。

决策者希望这些举措使日本经济持续复苏，鼓励企业提高薪资和资本支出，而不是坐拥大量现金不动。

但近期数据令人怀疑资本支出能否涨得足够高，成为推动经济成长的动力。

日本央行的短观调查显示，企业计划大幅提高资本支出。但5月机械订单创纪录最大按月降幅，令外界怀疑各企业是否真的在执行乐观的支出计划。

对于疲弱的机械订单数据，甘利明表现得很淡定，指称4月提高消费税后，日本经济经历了一些减速，此后将持续稳步复苏。(完)

(编译 李春喜/龚芳/于春红; 审校 张明钧/石冠兰/李婷仪)

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