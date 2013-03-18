日本量化宽松设计师再获央行任命 暗示政策将出现进一步变化

路透东京3月18日 - 日本央行周一再次任命量化宽松政策设计者之一雨宫正佳主管起草货币政策的重要部门，暗示央行正加紧为本周新领导人上任后大幅修改政策框架做准备。

料将接任日本央行总裁一职的黑田东彦曾经承诺，将采取一切必要行动来实现央行2%的新通胀目标，主要方式是通过购买更长期公债来扩大资产负债表规模。

再次任命雨宫正佳，可能会增加央行改变政策方向的几率，进一步接近过去10年间推出的那种量化宽松政策。雨宫正佳因善于提出创造性构想而备受赞誉。

“雨宫正佳是日本央行许多现有政策框架的构造者。他可能会对这些框架进行评估，并做好修订准备，以用于4月举行的下一次日本央行政策会议。”NLI基础研究所首席经济学家Yasuhide Yajima说。

作为日本央行六名理事之一，雨宫正佳在去年5月以前一直负责货币事务部门，随后他被派去大阪分行。

周一他被任命再次负责主管这一部门。

雨宫正佳在央行许多政策起草中起到了关键作用，其中包括通过购买公债向市场挹注资金的宽松量化政策。这一政策持续到了2006年。他还在很大程度上参与了日本央行2010年资产购买计划的设计，这也是当前使用的货币宽松工具，并参与了去年2月意外放宽货币政策的决策。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 程琳)

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