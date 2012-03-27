日本本州东北部海面发生6.3级地震

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透东京3月27日电---美国地质调查局(USGS)和目击者称,日本发生6.3级地震,东京有震感.
美国地质调查局称,此次地震最初的报导为6.2级,震中位於本州岛东北部海域,震源深度为32公里.
日本放送协会(NHK)称,地震不会引发海啸,美国太平洋海啸警报中心(Pacific Tsunami Warning Center)也表示没有发生海啸的危险.(完)
--编译 王洋;审校 侯向明
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路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。