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时事要闻 | 2016年 4月 18日 星期一 09:56 BJT

安倍：希望尽快将九州震区正式指定为灾区

路透东京4月18日 - 日本首相安倍晋三周一称，他希望尽快将上周以来遭遇严重地震袭击的南部九州地区正式指定为灾区。

这种认定可允许政府在重建和其他必要的活动上增加支出。

日本内阁官房长官菅义伟周日称，政府可能寻求一项追加预算，以满足抗震相关支出。

日本南部九州岛上周四以来发生的地震已造成42人死亡，10人“失联”。约11万人流离失所。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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