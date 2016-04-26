版本:
中国
国际财经 | 2016年 4月 26日 星期二 09:21 BJT

日本政府准备追加逾5000亿日圆预算 用于南部震后重建--消息

路透东京4月26日 - 消息人士对路透称，日本政府考虑追加逾5,000亿日圆(45亿美元)预算，用于日本南部最近遭到地震灾害影响地区的重建。

日本首相安倍晋三周日要求政府编列追加预算计划，为近期地震灾后重建提供资金，希望在6月1日前生效。

消息人士称，政府希望内阁在5月13日批准，6月1日本届国会会期结束前生效。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐