日本政府准备追加逾5000亿日圆预算 用于南部震后重建--消息

调查：分析师调降2016年澳洲经济增长预估 但资源产业料提供助力
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透东京4月26日 - 消息人士对路透称，日本政府考虑追加逾5,000亿日圆(45亿美元)预算，用于日本南部最近遭到地震灾害影响地区的重建。
日本首相安倍晋三周日要求政府编列追加预算计划，为近期地震灾后重建提供资金，希望在6月1日前生效。
消息人士称，政府希望内阁在5月13日批准，6月1日本届国会会期结束前生效。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 英国劳合社(Lloyd's of London)董事长John Nelson周二称，最晚将在4月中之前发布有关新设欧洲子公司的公告；该公司正为应对英国退出欧盟做准备。