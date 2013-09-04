版本:
中国
时事要闻 | 2013年 9月 4日 星期三 09:20 BJT

日本南部发生6.9级地震--NHK

路透东京9月4日 - 日本放送协会(NHK)周三称，日本南部发生地震，初步震级为6.9级，东京建筑物因地震发生摇晃。

暂时未有伤亡或损失报告，也未发布海啸预警。美国地址调查局测量的震级为6.5级。

NHK称，测量显示震源位于东京以南约580公里(360英里)地下400千米(250英里)。目击者称日本东部沿岸很多地区都有震感。(完)

(编译 徐文焰；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐