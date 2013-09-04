日本南部发生6.9级地震--NHK

G7外长举行年会 料敦促美国澄清对叙利亚的立场
路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一将举行年会，欧洲与日本料在会中寻求美国对一系列问题清楚表态，尤其是叙利亚问题。
路透东京9月4日 - 日本放送协会(NHK)周三称，日本南部发生地震，初步震级为6.9级，东京建筑物因地震发生摇晃。
暂时未有伤亡或损失报告，也未发布海啸预警。美国地址调查局测量的震级为6.5级。
NHK称，测量显示震源位于东京以南约580公里(360英里)地下400千米(250英里)。目击者称日本东部沿岸很多地区都有震感。(完)
(编译 徐文焰；审校 张涛)
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