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时事要闻 | 2016年 1月 12日 星期二 09:34 BJT

日本北海道利尻町附近发生6.1级地震--USGS

路透1月11日 - 美国地质调查局（USGS）称，日本北海道利尻町以南75公里周二凌晨发生6.1级地震。

USGS称震源深度为236公里，一开始报告的震级为6.3级。

日本气象厅称，在0-7度的范围内，此次地表的最大地震烈度仅为3度，地震不构成海啸风险。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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