日本北海道利尻町附近发生6.1级地震--USGS

香港前财政司司长曾俊华宣布竞逐下届特首 冀望更美好香港
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透1月11日 - 美国地质调查局（USGS）称，日本北海道利尻町以南75公里周二凌晨发生6.1级地震。
USGS称震源深度为236公里，一开始报告的震级为6.3级。
日本气象厅称，在0-7度的范围内，此次地表的最大地震烈度仅为3度，地震不构成海啸风险。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。