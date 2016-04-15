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时事要闻 | 2016年 4月 15日 星期五 09:39 BJT

日本九州发生强震 至少9人死亡（更新版）

路透东京4月14日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本地方媒体报导称，日本西南部周四晚间发生强震，导致一些建筑物坍塌，至少9人死亡，数百人受伤。日本核监管部门称核电站无异常情况。

美国地质调查局（USGS）称，日本九州熊本市以东11公里发生6级地震。该机构最初报告的震级为6.2级，后来下调震级。

相关部门未发布海啸预警。有逾400人被送往医院治疗。

日本共同社称，已有约4.44万人疏散，余震超过100次。

日本首相安倍晋三对记者称：“我们将竭尽全力，彻夜进行搜救。”

据日本九州电力(9508.T)称，至当地时间凌晨2点，益城町（Mashiki）及周边约1.65万户居民家中停电。

日本原子能规制委员会（NRA）称，九州岛及四国岛的三个核电站没有出现异常。

周四地震后，一些高速列车暂停运营。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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