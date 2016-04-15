日本九州发生强震 至少9人死亡（更新版）

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透东京4月14日（记者 Kiyoshi Takenaka） - 日本地方媒体报导称，日本西南部周四晚间发生强震，导致一些建筑物坍塌，至少9人死亡，数百人受伤。日本核监管部门称核电站无异常情况。
美国地质调查局（USGS）称，日本九州熊本市以东11公里发生6级地震。该机构最初报告的震级为6.2级，后来下调震级。
相关部门未发布海啸预警。有逾400人被送往医院治疗。
日本共同社称，已有约4.44万人疏散，余震超过100次。
日本首相安倍晋三对记者称：“我们将竭尽全力，彻夜进行搜救。”
据日本九州电力(9508.T)称，至当地时间凌晨2点，益城町（Mashiki）及周边约1.65万户居民家中停电。
日本原子能规制委员会（NRA）称，九州岛及四国岛的三个核电站没有出现异常。
周四地震后，一些高速列车暂停运营。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。