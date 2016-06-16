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时事要闻 | 2016年 6月 16日 星期四 14:08 BJT

日本北海道发生5.3级地震 无海啸风险

路透东京6月16日 - 日本北海道周四发生5.3级地震，但无海啸风险，尚无人员受伤或重大损失的报告。

大约两月前，日本九州岛发生大地震，造成49人死亡。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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