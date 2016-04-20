日本熊本地震遇难人数升至47人 余震不断困扰幸存者

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Elaine Lies

路透东京4月20日 - 对余震的恐惧困扰着日本熊本地震的幸存者。熊本首次地震已近一周，该地区周三晚些时候可能遭遇暴雨和更多泥石流。

用挖掘机和铲车在废墟中搜寻的搜救人员发现了一具女性遇难者遗体，地震遇难人数上升至47人。

日本南部熊本地区有数百人害怕返回受损的家中，选择再次在车中过夜。

医学专家警告，在拥挤的环境中长时间坐着或引发可能致命的血栓，又称“经济舱综合征”。此前一名51岁的女子因此死亡，至少12人因此入院。

日本放送协会（NHK）称，11人似乎死于与长时间待在疏散中心有关的疾病。4月14日晚熊本发生首次地震，此次一系列地震中最大的一次为7.3级，发生在27小时后。

“我一直想着地震会结束，但余震就是不断，”益城町一家疏散中心的一名女子对NHK说道。益城町是受灾最严重的地区之一。

“真的很可怕。”