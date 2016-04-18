日本称震后核电站没有安全问题

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透东京4月18日 - 日本原子能规制委员会（NRA）周一称，没有必要关闭日本目前在九州岛运营的仅有的一座核电站。日本九州地区近日接连发生的地震已经造成逾40人死亡，并破坏了基础设施。
NRA称，在召开委员特别会议后，正在密切监控四座核电站的状况。
2011年地震和海啸引发福岛核事故后，日本对核能高度敏感。
NRA委员长田中俊一在特别会议后的新闻发布会上称，仙台核电站不存在安全问题。仙台核电站距震中附近的熊本市西南约120公里，有两个反应堆。
NRA正在监测距熊本西北约100公里的玄海町，以及距离震区东北约160公里的伊方町。
仙台和玄海町有四个反应堆，由九州电力(9508.T)运营。伊方町核电站由四国电力(9507.T)所有。
NRA也在监测岛根核电站。岛根核电站由中国电力株式会社运营，位于本州主岛更远的位置。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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