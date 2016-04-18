日本称震后核电站没有安全问题

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月18日 - 日本原子能规制委员会（NRA）周一称，没有必要关闭日本目前在九州岛运营的仅有的一座核电站。日本九州地区近日接连发生的地震已经造成逾40人死亡，并破坏了基础设施。

NRA称，在召开委员特别会议后，正在密切监控四座核电站的状况。

2011年地震和海啸引发福岛核事故后，日本对核能高度敏感。

NRA委员长田中俊一在特别会议后的新闻发布会上称，仙台核电站不存在安全问题。仙台核电站距震中附近的熊本市西南约120公里，有两个反应堆。

NRA正在监测距熊本西北约100公里的玄海町，以及距离震区东北约160公里的伊方町。

仙台和玄海町有四个反应堆，由九州电力 运营。伊方町核电站由四国电力 所有。