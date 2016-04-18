日本称震后核电站没有安全问题

金属期市：期铜下跌，因特朗普讲话和英国退欧引发市场担忧
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京4月18日 - 日本原子能规制委员会（NRA）周一称，没有必要关闭日本目前在九州岛运营的仅有的一座核电站。日本九州地区近日接连发生的地震已经造成逾40人死亡，并破坏了基础设施。
NRA称，在召开委员特别会议后，正在密切监控四座核电站的状况。
2011年地震和海啸引发福岛核事故后，日本对核能高度敏感。
NRA委员长田中俊一在特别会议后的新闻发布会上称，仙台核电站不存在安全问题。仙台核电站距震中附近的熊本市西南约120公里，有两个反应堆。
NRA正在监测距熊本西北约100公里的玄海町，以及距离震区东北约160公里的伊方町。
仙台和玄海町有四个反应堆，由九州电力 运营。伊方町核电站由四国电力 所有。
NRA也在监测岛根核电站。岛根核电站由中国电力株式会社运营，位于本州主岛更远的位置。(完)
路透伦敦1月17日 - 期铜周二连续第二日下跌，因特朗普本周就任美国总统前存在不确定性，且对英国退欧的担忧损及对景气类资产的兴致。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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