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时事要闻 | 2016年 9月 7日 星期三 13:29 BJT

日本东京发生4.9级地震 无海啸预警

路透东京9月7日 - 日本东京周三发生地震，初步测定震级为4.9级，建筑物出现摇晃，不过当局没有发布海啸预警。目前暂无人员伤亡或受破坏情况的报道。

日本是世界上地震最活跃的地区之一，地震对于日本很普遍。

2011年3月11日，日本东北部海岸受到9级地震和大规模海啸袭击，引发福岛核电站事故。(完)

(编译 李春喜 审校 高琦)

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