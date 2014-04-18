日本将向与那国岛驻军及部署雷达 或激怒中国

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透东京4月18日（记者 Nobuhiro Kubo） -日本将向与那国岛部署100名士兵并部署雷达，这是日本最西端的前哨基地；此举可能激怒中国。
日本防卫相小野寺五典将于周六出席动工仪式。该岛目前有1,500名居民，距离中日有争议的钓鱼岛（日本称尖阁列岛）只有150公里。该岛目前仅部署两名警员。
在与那国岛部署雷达可能加强日本对中国大陆的侦查，并能够追踪钓鱼岛附近的中国船只和飞机。
“我们决定向与那国岛部署陆上自卫队，加强对西南部地区的侦查。我们坚决保护日本领土--与那国岛。”小野寺五典本周说道。
与那国岛面积为30平方公里，以出产米酒、牛肉和甘蔗以及适宜潜水而闻名。日本首相安倍晋三不大可能前往这里。
拓殖大学教授、前日本防卫研究所研究员佐藤丙午（Heigo Sato）表示，新的基地“应能让日本将侦查能力扩大到中国大陆附近”。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。