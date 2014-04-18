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亚洲 | 2014年 4月 18日 星期五 17:56 BJT

日本将向与那国岛驻军及部署雷达 或激怒中国

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京4月18日（记者 Nobuhiro Kubo） - 日本将向与那国岛部署100名士兵并部署雷达，这是日本最西端的前哨基地；此举可能激怒中国。

日本防卫相小野寺五典将于周六出席动工仪式。该岛目前有1,500名居民，距离中日有争议的钓鱼岛（日本称尖阁列岛）只有150公里。该岛目前仅部署两名警员。

在与那国岛部署雷达可能加强日本对中国大陆的侦查，并能够追踪钓鱼岛附近的中国船只和飞机。

“我们决定向与那国岛部署陆上自卫队，加强对西南部地区的侦查。我们坚决保护日本领土--与那国岛。”小野寺五典本周说道。

与那国岛面积为30平方公里，以出产米酒、牛肉和甘蔗以及适宜潜水而闻名。日本首相安倍晋三不大可能前往这里。

拓殖大学教授、前日本防卫研究所研究员佐藤丙午（Heigo Sato）表示，新的基地“应能让日本将侦查能力扩大到中国大陆附近”。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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