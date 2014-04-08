日本央行按兵不动 维持对经济前景的乐观看法

* 日本央行称日本经济将继续以温和趋势复苏

* 央行称企业信心改善，但看到部分企业对前景有一些谨慎情绪

* 乐观展望将给央行半年度报告奠定基础

* 央行总裁黑田东彦于0630GMT召开媒体简布会

路透东京4月8日 -日本央行周二维持现有货币刺激措施规模，相信不需要进一步出台支撑措施来抗击长期通缩，即便消费税上调给日本经济前景蒙上阴影。

日本央行维持对经济前景的乐观看法，并确信日本将在明年4月前后达成2%的通胀目标，表明近期不会出台更多宽松举措。

但央行有注意到上周公布的短观调查显示，企业认为4月1日起实施的消费税上调比之前在1997年的那次上调给消费者带来更坏的影响。

“日本经济继续以温和趋势复苏，尽管消费税上调带来一些波动，”日本央行在声明中称。

“企业信心持续改善，但看到部分企业对前景存有一些谨慎情绪。”

一如外界预期，日本央行维持以每年60-70万亿(兆)日圆(5,800-6,750亿美元)的速度增加基础货币的政策不变。

"我认为日本央行做了一些防范，他们的谨慎程度更高了，"法银巴黎银行高级分析师Hiroshi Shiraishi说。

“不能排除增加购买ETF等风险资产的可能性，不过我们对于货币基础目标是否会有较大提升持怀疑态度。”

包括短观调查和出口在内的近期一系列数据让人开始对首相安倍晋三的再通胀政策产生怀疑。

日本央行官员的情绪并未受到干扰。他们认为，经济中的闲置产能出现减少等正面迹象，料会有助于日本在明年4月前后实现2%的通胀目标。

金融市场等待日本央行总裁黑田东彦的新闻发布会，寻找央行的立场是否会因为近期疲弱数据而有所松动的线索。

“日本央行传递出的信息不会有变化，即一切正常，目前无需更多刺激，”东短研究首席经济分析师加藤出表示。

“我认为黑田东彦短期内无意采取任何行动，不过，如果日本央行乐观的经济预测产生了疑问，央行可能会在6月或7月再度放宽政策，”他说。

**政策刺激预期**

日本央行去年4月推出大举刺激举措，并承诺用约两年时间将通胀率推升至2%，以对抗持续近20年的通缩。

黑田东彦之前一再表示，即便不加大货币刺激，也可以承受住加税的影响。不过他也强调，日本央行准备必要时采取行动。

据东京大学教授TsutomuWatanabe关注的每日物价指数，消费税上调后超市的确提高了价格，这支持了日本央行的看法，即日本经济现在足够强劲，零售商可以将税赋转嫁给家庭。

但日本央行这样的保证可能无助于改变市场对其将采取更多举措的预期。路透调查显示，分析师预计日本央行将在7月前再次放宽政策，因怀疑核心消费者物价涨幅是否会进一步加速。2月核心通胀率按年上升1.3%。

押注日本央行将采取进一步行动的分析师亦指出，接近年底时政治压力料将升高，届时安倍晋三必须决定是否继续执行2015年10月的下一波消费税调升。

多数政策官员和民间分析师预期，经济因消费税调升在第二季经历温和萎缩后，将在7-9月回弹。日本消费税自4月1日起由5%调高至8%。

日本经济财政大臣甘利明周五赞许日本央行的表现，称其政策效果良好。

日本央行周二的乐观论调，也为4月30日的半年度经济和物价展望报告奠基。

在10-12月国内生产总值(GDP)增幅下修后，多位分析师预期，日本央行将下修对2013/14财年的2.7%经济成长率预估。

但日本央行料将维持乐观的物价预估，并预期通胀率在未来几年内升向2%，因畅旺经济景况将推高薪资和物价。(完)

(编译 艾茂林/洪曦/李爽/王冠中; 审校 许娜/侯向明/张荻)

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