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国际财经 | 2016年 8月 30日 星期二 14:36 BJT

穆迪确认日本评级为A1 展望为稳定

路透8月30日 - 信用评等机构穆迪表示：

* 确认日本评等为A1，展望稳定

* 确认日本评等反映出政策架构发展缓慢但持续推进，而该政策架构可望最终重振日本经济

* 不预期日本政府将达成安倍经济学一开始时所列出的各项目标

* 预期指标通胀将维持在远低于日本央行目标

* 我们预期扣除食品与能源的通胀率将大致持稳

* 日本评等展望稳定，反映出未来12-18个月的上档及下档风险大致平衡。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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