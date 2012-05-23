政治僵局阻碍财政整顿 日本主权评级遭惠誉调降

资料图片显示，一名男子走路经过日本国旗。惠誉周二调降日本主权信用评级，其给出的评级在全球三大评级机构中最低，因政治僵局不利於日本控制不断膨胀的债务。 REUTERS/Issei Kato

* 日圆在惠誉调降日本评级後走软,料只是暂时走弱

* 惠誉警告,存在进一步降级的可能性

* 称日本债务计划"不积极",受政治风险影响

* 降级後,惠誉给出的评级较标普和穆迪低一个级距

* 受欧洲危机影响,投资者对主权债感到不安

路透东京5月22日电---惠誉周二调降日本主权信用评级,其给出的评级在全球三大评级机构中最低,因政治僵局不利於日本控制不断膨胀的债务.

惠誉将日本长期外币与本币发行人违约评级降至"A+",之前分别为"AA"和"AA-".两项评级的前景均为负面.A+是第五高的投资级评级.

惠誉警告存在进一步降级的可能性,除非日本政府采取新的财政政策措施来稳定公共财政以及债务与国内生产总值(GDP)的比率.

"调降评级及负向展望是反映日本公共债务比例偏高且持续上升,导致主权信用状况的风险增大,"惠誉亚太主权部门主管Andrew Colquhoun在声明中称.

"就连与其他面临财政挑战的高收入国家相比,日本的财政整顿计画也显得相对不积极,而且落实情况还会受到政治风险影响."

这次降级对於负债较高的欧洲国家可能是一个鞭策,提醒其必须采取紧急行动来削减公共债务,并防止主权债务疑虑进一步打压全球经济.

在欧元区疲於对抗债务危机加剧之际,几个欧元区国家已数次遭受降评冲击.

美国料在11月总统大选之後达到16.4万亿(兆)美元的政府举债上限,可能意味着还要就如何削减赤字展开旷日持久的政治之争,就像去年惊扰金融市场的激烈辩论一样.

日本遭降评後,美元兑日圆升至日高79.85日圆.但分析师称,此次降评可能不会对市场产生持久的影响,因为日本公债大多掌握在国内投资者手中.

惠誉对日本本币评级为A+,这是最受投资者关注的一点,因为政府债务基本由国内投资者购买,支持这些投资者的是约15万亿美元的家庭储蓄.

日本央行数据显示,截至去年12月,国内投资者持有93%的政府债券.

惠誉给出的评级比其他评级机构低一个级距.穆迪对日本的评级为Aa3,展望为稳定.标普给予其AA-的评级,展望为负面.所有评级基本都在投资级别区间的中游.

**税收计划**

评级机构一直对於日本债务,以及历届政府没有能力拿出可信计划来处理债务问题感到关切.

去年8月穆迪将日本评级调降一个级距,批评日本政治领导人更迭频繁,过去五年中日本六易首相.

标普去年1月调降日本评级,称日本缺乏令人信服的处理债务计划,并提到其政治风险.

日本的债务负担为其5万亿(兆)美元经济规模的两倍,为工业化国家之最.由於过去二十年日本经济陷入成长不振和通缩,政府为刺激经济累积了高额负债.

惠誉称,截至2012年底日本政府的债务规模料将升至GDP的239%,为惠誉评级的所有主权国家中最高.

基於这一预期,该比例自全球金融危机以来将升高61个百分点,而经济合作暨发展组织成员国的中值为39个百分点,主权评级为"A"的国家为八个百分点.

日本政府自身减债计划预计,到2020/21年度债务/GDP比例才有望降低.

"考虑到日本债务规模,惠誉认为整合过程缓慢,"其表示.

首相野田佳彦已经把自己的政治前途押注在提高消费税的方案上,希望为因人口老龄化而激增的社保成本提供资金.日本是全球老龄化速度最快的国家,该国目前的消费税率为5%.

3月末时,日本政府提交议案,要在2015年之前把消费税翻倍,这可能导致支持与反对派之间的最终摊牌,甚至可能使执政党发生分裂,迫使政府提前进行选举,并加剧政策瘫痪局面.

由於反对党不愿配合野田的方案,政府缺少在议会强行通过议案的票数.

"鉴於政治上的不作为和相对疲弱的增长,而且提高消费税和财政前景方面也没有进展,评级下调并不令人意外,"三菱东京日联银行驻伦敦的欧洲货币研究主管Derek Halpenny表示.

"日圆有所下跌,不过根据以往日本主权信用评级下调的情况来看,日圆卖盘不会持续."

惠誉下调日本评级之後,日本财务大臣安住淳表示,政府将尽力实施社会福利和税收改革.

经济合作暨发展组织(OECD)周二稍早表示,日本最需要优先考虑的应当是制定一个可靠的财政整固方案.

OECD在经济展望报告中表示,日本需要迅速采取行动,因为今明两年预算赤字与GDP之比预计将达到10%左右,这将把日本债务推向不可知的风险.

评级机构一再警告日本,其财政整固速度太慢,难以减轻债务负担和降低预算赤字.(完)

--编译 张涛/李爽/石冠兰/李春喜;审校 徐文焰/张荻

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