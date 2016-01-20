调查：半数日本企业认为今年日本不会摆脱通缩

路透东京1月21日 - 一项路透调查显示，约有半数日本企业认为，未来一年内该国不会摆脱通缩。这一迹象说明，当局在奋力扭转根深蒂固的通缩心态方面成效不大。

自1990年代以来，通缩形势令消费者不愿购买大件商品或频繁花钱，希望能等到价钱更便宜时再出手，并且被视为几十年来经济低迷不振的根源。

日本央行三年前开始采取史无前例的货币宽松举措，誓言创造通胀。近期消费物价水平同比基本持平，较以往下滑态势有所改善，但距离日本央行设定的2%的通胀目标很远。

日本能否明确摆脱通缩存在巨大争议，本次路透企业调查显示，很多受访者对油价重挫感到担忧，还有一些受访者担心通缩已持续太长时间很难出现改变。

“日本处于通缩的时间太长了，每个人都想等东西便宜一点时再购买，”一机械制造商的经理写道。

这项在1月5-15日进行的调查显示，48%的企业预计未来一年日本仍处于通缩，并称他们认为在可预见的未来日本不会摆脱通缩。

人口萎缩及老龄化导致消费需求减少、长期经济不确定性及薪资增长乏力，也是打压通胀的一些因素。

但也有半数企业并不那么悲观，表明政府已取得一些进展。

大约35%的企业预计通缩将在今年下半年消失，另外6%的企业认为将在上半年消失。还有11%的企业则认为通缩已经结束。

Nikkei Research为路透进行的这项调查访问了514家大中型企业，受访企业高管均以匿名方式回答问题。大约260家企业回答了关于通缩的提问。

虽然去年油价暴跌是阻碍通胀的一大因素，但大多数企业认为这并不会对旗下业务造成负面影响。

57%的受访者认为几乎没有什么影响，35%则认为由于能源成本下降，对利润有正面影响。

调查还发现，虽然许多经济学家相信央行今年将实施新的刺激政策，但企业对于进一步行动的看法几乎还是势均力敌。

51%认为有必要采取进一步刺激措施以提振通胀预期，其余49%则反对，许多人认为这不会有什么效果。这与上一次10月调查时对这一问题的答复情况差不多。

“这样的结果或许难以为进一步货币宽松提供理由，”瑞穗总合研究所资深经济学家Hidenobu Tokuda在评估调查数据时说。他表示，许多企业可能认为进一步放宽政策将导致日圆持续走软并推升进口物价。

调查还显示，多数企业对席卷全球各行各业的并购热潮持谨慎态度。当被问及这股趋势是否使之产生一种危机感时，30%的企业表示有明显的危机感，48%表示有轻微的危机感。

但只有10%表示有兴趣进行并购。约40%企业称将考虑与其它公司结盟，35%受访者称不打算涉足并购。(完)