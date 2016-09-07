企业并购：出光兴产推迟收购昭和壳牌石油，因监管审批未完成

路透东京9月7日 - 由于监管机构审批所用的时间长于预期，日本炼厂出光兴产 已经将收购昭和壳牌石油 股份的计划从本月推迟到10月或11月。

不过，出光兴产表示，两家公司仍计划明年4月1日启动合并后的新公司。

由于出光兴产创始人家族的反对，该公司的收购计划遭遇挫折，使收购进程愈发复杂。

日本放送协会(NHK)稍早报导，日本公正交易委员会的审批需要时间，因为该委员会也在审批该行业的另一起合并--JX Holdings Inc 对东燃通用石油 的收购计划。(完)