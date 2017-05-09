日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议

路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产(5019.T)与昭和壳牌石油(5002.T)因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。

两家公司发表声明称，根据这项协议，双方将加强在原油采购运输及生产计划方面的合作。

出光兴产去年12月完成收购昭和壳牌近三分之一股份，但由于出光兴产创始家族的反对，两家公司完全合并的目标遭到推迟。

创始人家族及关连方合计持有的出光兴产股份比例略高于三分之一，他们反对合并，并扬言若进行表决将封杀此案。

出光兴产董事丹生谷晋表示，公司将继续游说创始人家族，但对于赢得对方同意一事仍无时间表。

针对结盟案，两家公司表示，加强合作将在2017年4月起的三年内带来一年至少250亿日圆的成本节约效果。(完)