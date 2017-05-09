日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产(5019.T)与昭和壳牌石油(5002.T)因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
两家公司发表声明称，根据这项协议，双方将加强在原油采购运输及生产计划方面的合作。
出光兴产去年12月完成收购昭和壳牌近三分之一股份，但由于出光兴产创始家族的反对，两家公司完全合并的目标遭到推迟。
创始人家族及关连方合计持有的出光兴产股份比例略高于三分之一，他们反对合并，并扬言若进行表决将封杀此案。
出光兴产董事丹生谷晋表示，公司将继续游说创始人家族，但对于赢得对方同意一事仍无时间表。
针对结盟案，两家公司表示，加强合作将在2017年4月起的三年内带来一年至少250亿日圆的成本节约效果。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张涛)
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路透东京/首尔6月20日 - 据知情消息人士透露，一家日本政府牵头的财团告诉东芝，在该财团投资东芝芯片(晶片)业务之前，东芝需要先处理好与西部数据(WD)的法律纠纷。
路透东京6月20日 - 一位直接了解情况的日本政府消息人士周二称，国际货币基金组织(IMF)将推出新的工具，使各国能快速获得短期美元资金，以防范可能发生的金融危机。