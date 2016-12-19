炼油商出光兴产收购昭和壳牌31.3%的股权

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月19日 - 日本炼油商出光兴产(5019.T)周一称，已经完成从皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS手中收购昭和壳牌石油(5002.T)31.3%股权的计划。
今日稍早，日本反垄断监管机构--公正贸易委员会批准了该收购计划。
出光兴产在提交给股票交易所的文件中称，每股支付1,350日圆，收购总计达1,590亿日圆(13.5亿美元)。
出光兴产最初的计划是收购33.3%的股权。（完）
(编译 高琦 审校 孙茉莉)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。