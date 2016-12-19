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国际财经 | 2016年 12月 19日 星期一 17:50 BJT

炼油商出光兴产收购昭和壳牌31.3%的股权

路透东京12月19日 - 日本炼油商出光兴产(5019.T)周一称，已经完成从皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)RD.AS手中收购昭和壳牌石油(5002.T)31.3%股权的计划。

今日稍早，日本反垄断监管机构--公正贸易委员会批准了该收购计划。

出光兴产在提交给股票交易所的文件中称，每股支付1,350日圆，收购总计达1,590亿日圆(13.5亿美元)。

出光兴产最初的计划是收购33.3%的股权。（完）

(编译 高琦 审校 孙茉莉)

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