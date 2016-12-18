日本炼油商出光兴产年底前将收购昭和壳牌33%股权--日经

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透东京12月17日 - 日本经济新闻周六报道，日本按营收计第二大炼油商出光兴产(5019.T)年底前将收购昭和壳牌石油 (5002.T)三分之一股权，反垄断监管机构料最早下周将批准他们的合并计划。
报道称，交易获批后，出光兴产将推进以约1,700亿日圆(14.4亿美元)从皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)手中收购昭和壳牌33.24%股权的协议。该报道未援引消息来源。
日本炼油业另一合并案，捷客斯控股(5020.T)收购东燃通用石油(5012.T)的计划也在进行中。
该报道称，日本公正交易委员会料也最早下周批准该合并交易。
由于人口萎缩，日本汽油需求下降，炼油业内部以及来自于政府的合并压力很大。(完)
(编译 李爽 审校 张涛)
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