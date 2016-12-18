日本炼油商出光兴产年底前将收购昭和壳牌33%股权--日经

路透东京12月17日 - 日本经济新闻周六报道，日本按营收计第二大炼油商出光兴产(5019.T)年底前将收购昭和壳牌石油 (5002.T)三分之一股权，反垄断监管机构料最早下周将批准他们的合并计划。

报道称，交易获批后，出光兴产将推进以约1,700亿日圆(14.4亿美元)从皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)手中收购昭和壳牌33.24%股权的协议。该报道未援引消息来源。

日本炼油业另一合并案，捷客斯控股(5020.T)收购东燃通用石油(5012.T)的计划也在进行中。

该报道称，日本公正交易委员会料也最早下周批准该合并交易。

由于人口萎缩，日本汽油需求下降，炼油业内部以及来自于政府的合并压力很大。(完)