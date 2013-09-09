独家：德银在日本涉嫌向养老金客户提供违规娱乐款待 遭当局调查

路透东京9月9日 - 知情人士透露，日本的证券市场监管机构正在调查德意志银行(DBKGn.DE)雇员是否向日本养老基金高管提供了超出规定的娱乐款待。

这几名消息人士称，日本证券交易监督委员会(SESC)在对德意志银行旗下德意志证券的一次例行审计期间，发现有证据显示可能存在违规行为。因调查还在进行当中，消息人士要求匿名。

他们称，这些雇员认列了涉及养老基金高层的大额娱乐费用。这引起监管机构警觉，因此事牵涉的养老基金高层管理一部分国民养老金计划，在法律上被视为公职人员，需遵守反贿赂的条例。

消息人士说，德意志银行在SESC于5月开始审计前，就已对此事展开自身的调查，并停止了直接向这类养老基金的行销工作，作为审查自身销售与合规操作的内容之一。

德意志银行的努力，可能促使证券交易监督委员会(SESC)从宽处理。SESC几周后将决定要采取什么行动。消息人士表示，SESC有可能不会公开惩戒，公开惩戒的内容从下令改善到更严厉的惩罚都有可能。

目前无法得知相关的支出的细节，包括招待支出金额，以及退休基金主管的身份。消息人士指出，德意志银行负责向退休基金推销产品及投资策略的多名员工支出报告，目前正在接受严密检视。

消息人士表示，SESC上个月对高盛(GS.N)展开例行金检行动，目前也在检查招待退休基金客户的细节。

德意志银行与高盛拒绝置评。SESC表示不对调查中的个别案子评论。尚无法取得卷入案子的相关人员评论。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张涛)

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