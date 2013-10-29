日本当局就涉黑贷款事件对国内三家大银行展开调查

英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
路透东京10月29日 -日本金融厅周二称，下周起将对国内三家大型银行展开调查，因其可能存在牵涉黑帮犯罪组织的交易。这其中包括日本最大的银行三菱UFJ金融集团。
作为其中之一，瑞穗金融集团上个月已遭监管当局指责其在发现可疑贷款后的两年多时间里，未能停止向犯罪组织提供贷款，这令该银行成为众矢之的。
资产规模第三大的三井住友金融集团，在审查名单上排在第三家。
瑞穗集团周一表示，瑞穗银行会长塚本隆史将去职，社长佐藤康博虽保住职位，但暂停其薪资六个月。(完)
(编译 李婷仪 审校 隋芬)
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路透新加坡/纽约1月24日 - 一位知情人士周二表示，东燃通用石油已从BP买入一艘美国重酸性原油，这是首次有这类的原油进入日本，因石油输出国组织(OPEC)的减产推高了中东地区竞争性原油的价格。
路透悉尼1月24日 - 美元周二在亚洲市场走势挣扎，因美国总统特朗普对保护主义的关注高于财政刺激，引发外界猜测特朗普政府可能愿意通过美元贬值来获得竞争优势。