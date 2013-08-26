日本政府或提列预算应急资金 帮助东电解决核污水问题

路透8月26日 - 日本可能动用今年预算中的应急储备金来帮助福岛核电站运营商东京电力(9501.T)，以解决核电站附近不断升级的核污水问题。

“情况很糟，”日本内阁官房长官菅义伟在周一的记者会上说。“国家有必要采取措施，为解决问题提供支持。”

菅义伟称，经济产业大臣茂木敏充已经接获指示需提出解决措施，其中包括可能动用截至2014年3月财政年度的应急资金。日本在预算案中提列了总计3,500亿日圆(35.5亿美元)的准备金，用于应对自然灾害和其它紧急事件。

东京电力周一股价最大跌幅达到10%，跌至12周低点。(完)

(编译 郑茵 审校 沈以文)

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