日本政府或提列预算应急资金 帮助东电解决核污水问题

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透8月26日 - 日本可能动用今年预算中的应急储备金来帮助福岛核电站运营商东京电力(9501.T)，以解决核电站附近不断升级的核污水问题。
“情况很糟，”日本内阁官房长官菅义伟在周一的记者会上说。“国家有必要采取措施，为解决问题提供支持。”
菅义伟称，经济产业大臣茂木敏充已经接获指示需提出解决措施，其中包括可能动用截至2014年3月财政年度的应急资金。日本在预算案中提列了总计3,500亿日圆(35.5亿美元)的准备金，用于应对自然灾害和其它紧急事件。
东京电力周一股价最大跌幅达到10%，跌至12周低点。(完)
(编译 郑茵 审校 沈以文)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透华盛顿/北京3月30日 - 美国总统特朗普周四发表推文称，美国不能再容忍大规模贸易逆差和就业岗位流失的状况，给下周中美两国元首的首次会晤定下紧张基调。
路透华盛顿3月30日 - 美国政府的一份谈判目标草案显示，在重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)时，特朗普政府将追求税收平等，并将要求在加拿大和墨西哥产品涌入美国、并对美国行业构成“严重伤害威胁”时，可以重新开征关税。