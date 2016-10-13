日本家庭对通胀的预期降至四年最低--央行调查

路透东京10月13日 - 一项日本央行的调查显示，7-9月的日本家庭通胀预期连续第五个季度下滑并触及近四年最低。这一迹象表明，央行的大规模印钞计划未能提振低迷的经济增长。

日本央行周四公布的人们生活状况调查显示，9月预期未来一年物价将上涨的家庭所占比例为65.1%，低于6月的72.4%，触及2012年12月以来最低。

该调查还显示，接受调查的家庭中有80.1%预计通胀将在未来五年上升，低于6月时的83.6%。

调查显示，对于潜在物价走势，64.5%的受访者认为物价较上年同期升高，比例低于6月当季的73.1%，创2013年6月以来最低。

另一项衡量家庭对经济信心的指标9月处于负23.1，较6月当季的负27.3有所改善。

该指数是将认为经济形势改善的家庭所占比率减去认为形势恶化的家庭比率。负值意味着认为经济状况恶化的家庭更多一些。(完)