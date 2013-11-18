日本大型贸易商社业务成长焦点将撤离资源领域

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透东京11月15日 -由于投资回报低于预期，多家日本大型贸易商社计划缩减在能源及矿业新资产的投资，转而专注于消费性产品、基础建设及机械领域，以争取成长。
日本贸易商社一改过去数年来大举投资资源领域的方向，是为了扩大收入来源、阻止获利下滑，以及提振低迷股价。
这些大型贸易商社常被称为“综合商社”，先前由于日圆强势、投资机会众多且多数折价幅度极大，过去三年这些商社已投资830亿美元，对象从美国页岩气田到智利铜矿等等无所不包。
但随着中国经济成长减速、日圆较一年前大贬近25%、原物料价格承压，资源资产的光环已褪色。
根据各家公司当前的战略业务计划，三菱商事(8058.T)、三井物产(8031.T)、丸红(8002.T)、伊藤忠商事(8001.T)、及住友商事(8053.T)目前为止已经规划2016年初之前投资总额将超过7兆(万亿)日圆(704.1亿美元)。
这些企业拥有强劲信用纪录，且截至9月底时，手头现金达480亿美元。
“经过好几项大型资源投资案没有达到原本预期的回报，至少一开始没有，日本贸易商社打算减少资源领域投资，”里昂证券的贸易商社股分析师Penn Bowers指出。
近期几项收购案，包括丸红以8亿美元取得日本手机零售商NECMobiling多数股权，以及三井取得纽约市一座天然气工厂约20%股权，充分展现出这股新趋势。
除了丸红以外的这些贸易商社，上个财年的获利均呈下滑，主要是由于资源价格下跌拖累。
而近期的获利表现更增添非资源领域的吸引力。非资源领域的投资，加上日圆贬值的正面效应，协助这些商社上半财年净利皆有20%以上增幅，唯一例外是住友。
除了在食品、医疗及电力等新领域的投资，业者也计划在既有的深具潜力资产提高持股。
除了三井之外，所有大型贸易商社都打算减少后续在资源领域的支出。在所有贸易商社之中，资源领域对获利的贡献比例以三井居冠。
今年以来，这些商社股的股价涨幅在10-40%，表现落后日经指数.N225的46%涨幅。(完)
(编译 蔡美珍；审校 隋芬/王兴亚)
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