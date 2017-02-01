焦点：特朗普对多国汇率政策开炮 日本官员赶忙灭火

图为2013年2月资料图片，显示美元和日圆。 REUTERS/Shohei Miyano

路透东京2月1日 - 对于美国总统特朗普谴责日本操纵汇率，日本政策制定者周三予以反驳，强调日本政府遵守了20国集团(G20)有关避免货币竞争性贬值的协议。

特朗普与美国国家贸易委员会主席纳瓦罗(Peter Navarro)对中国、德国和日本提出批评，称这三个国家令本币贬值，让美国吃了亏。此话一出，美元处于守势。

日本政府高级官员担心，日圆升值可能会不利于日本的出口依赖型经济，他们纷纷发表言论进行损害控制。特朗普发表讲话之后，美元兑日圆周二跌至两个月低点112.08日圆。

日本最高政府发言人对记者表示，日本政府“绝对没有”为了获得不公贸易优势而使日圆贬值。

“日本遵照G7和G20的协议制定政策。这一立场不会改变，”日本内阁官房长官菅义伟表示。他是日本首相安倍晋三最得力的助手之一，也是决定日本经济政策的关键人物。

菅义伟并称，日本将寻求与美国新政府在贸易、经济和汇率问题方面“密切沟通”。

日本财务省财务官浅川雅嗣也告诉记者，汇率由市场决定，没有被操纵。

“正如日本央行总裁黑田东彦一再表示，日本的货币政策旨在实现终结通缩的国内目标，并非针对汇率，”浅川雅嗣告诉记者。

“如果(特朗普)谈到汇率干预，日本近来并无任何行动，”他并称。

**不会影响日本央行政策？**

日本自2011年11月以来未曾直接干预过汇市。但疲弱日圆一直被认为是安倍晋三“安倍经济学”刺激政策的一大成果。安倍晋三的刺激政策旨在将日本经济拉出持续二十年的通缩局面。

作为安倍经济学三箭之一，日本央行2013年采行大规模资产购买计划，外界盛赞该政策通过让日圆走软提振出口商获利，并拉抬企业信心。

自央行实施该政策之后，日圆兑美元已贬值20%，但脱离2015年所及的125日圆附近低点。

日圆去年年中大涨，投资人为了规避英国退出欧盟等全球事件风险而买进日圆，但在那之后兑美元下跌，因市场预期特朗普政策将刺激美国通胀上扬，带动美债收益率走高。

一名资深政府消息人士告诉路透，日本财务大臣麻生太郎下周和首相安倍晋三与特朗普会晤时，将会解释日本对于汇率及货币政策的立场。

日本决策官员辩称，超宽松货币政策单纯只是为了抗击通缩，并未违反20国集团(G20)避免利用货币政策驱动货币贬值的协议。

“美国没有理由批评我们的汇率和货币政策。”一名知悉政府汇率政策的日本官员称。

“至于汇市干预，大家都说即便是(美国前任总统)奥巴马执政时也很难做到，因此我不知道在特朗普时代会不会甚至更难。”

前日本央行理事门间一夫称，特朗普的评论不太可能束缚日本央行实施货币政策的手脚；他并表示除非日圆兑美元远远升破100日圆，否则央行决策制定者不会考虑放宽政策。

“特朗普的言论会继续造成市场短期波动，但日本央行不应对他的所有言论都做出回应，”门间一夫称说。他目前任职于瑞穗总合研究所，与现任央行决策者保持着密切联系。

日本央行对抗通缩相关图表：

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(完)