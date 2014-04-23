日式料理店赤坂亭完成千万美元融资 今年新开15-20家门店

路透上海4月23日 -中国知名日式料理自助餐厅--赤坂亭周三宣布完成首轮融资，由私募股权基金锴明投资领投，共向其投资1,000万美元。

公司新闻稿指出，赤坂亭将通过此轮融资加快在上海、浙江、江苏和北京地区的业务增长速度。公司今年计划在中国新开15-20家门店，并拟在2014年底实现在中国的门店数量超过40家的目标。

赤坂亭创始人兼首席执行官游忠旺表示，“我们相信，中国消费者对环境优雅、交通便利的全方位烧肉、铁板烧、日式料理自助餐厅的需求十分强劲，未来仍将继续增长。”

游忠旺曾从事多年的冷冻品和牛肉供应业务，基于开设一家卖高档牛肉为主的餐厅的想法，他与朋友2005年在上海开设了第一家门店。经历数年的徘徊后，2008年推出自助模式，令其经营进入快车道。

锴明投资是一家专注于投资大中华区高成长消费类企业的私募股权投资公司，2月刚完成其针对中国消费市场的首只基金募集，共募集2.62亿美元。3月底，鲜果网购品牌天天果园完成的新一轮数千万美元的融资中，由锴明投资领投。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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