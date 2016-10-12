焦点：日本零售业年底前料暗淡无光 为政府乐观预估打上问号

路透东京10月11日 - 日本零售商预计今年年底的业绩表现暗淡无光，因为经济一直难有起色，薪资也增长乏力，打击了消费者信心。这促使零售商提供性价比更高的产品、上架大量贴牌产品并削减成本。

日本政府上个月调升对国内消费情况的看法，为2015年5月以来首次。政府称民间消费保持稳健，比此前描述为“停滞不前”的表述要好。

但在过去10天中发布季度获利情况的日本零售商却不这么认为，他们当中的大多数报告获利持平或下滑。

9月出炉的数据显示，日本8月零售销售下降，为三个月以来首见。家庭支出也继续萎缩。

“我还没有天真到相信消费者支出会在年底前好转，”日本最大零售商永旺(8267.T)的日用商品业务部门主管Soichi Okazaki表示。

永旺公布上半年营业利润几乎持平，但这只是因为旗下超市和折扣店表现更好。该公司正在加速计划中的整修。永旺的不断扩张网络版图从便利店到超市，再到购物中心。

Okazaki称，“情况有可能更糟。”

消费者称，在近20年的经济疲态打击下，东京熙熙攘攘的购物街上，促销活动变得越来越频繁。多数商品定价在100日圆的百圆店不断增加，这些店销售的产品已无所不包，从小食品到拖鞋，不一而足。

购物者称他们积极寻找促销及更便宜的品牌，或是网上购买便宜货，这促使零售商重新考虑他们的店铺规模、计划及商品供应。

“我不想花那么多的钱，”今年26岁的Kaoru Kashima在东京一家百货店外表示，“我感到服装店近期总在促销。”

零售商7&I控股公司(3382.T)上周表示，客户越来越“挑剔了”。该公司在全日本经营着数百家杂货及便利店。

**百货商店客流不振**

由于家庭支出疲弱，并且也鲜有薪资大幅调升的迹象，日本最大的家具家饰连锁店宜得利家居(Nitori)(9843.T)的创始人兼会长似鸟昭雄表示，他认为消费者购物意愿低迷的情况短期内不会结束。

日本第二大百货公司运营商J.Front Retailing的社长山本良一也同样看法悲观，其公司上半年度营业利润下降6%。

百货公司曾经享受过日本泡沫时期人们购物狂热的益处，但现在它们已经饱受持续逾20年的通缩伤害。

“一些经济指标显示出复苏迹象，但我们从商场实地看到的景象，经济的未来依然充满不确定性。”山本良一对记者表示。

另一家大型百货公司连锁店高岛屋的社长木本茂称，高岛屋推出了一系列举措，旨在吸引中年后期的富裕消费者，比如提供造型顾问等。但他也一直把多余的楼板空间出租给其它零售商。

高岛屋的横滨门店已腾出27%的空间给宜得利家居。木本茂称，公司已调整旗下17家门店的空间布局。

针对外租空间，他表示，“我们希望这样能吸引来更多消费者，而且这样也会降低运营成本。”

成本控制是整个零售行业的一个关键目标。

像永旺和7&I等大零售商正在压缩成本，将重心更多放在能盈利的中小店方面：如永旺的药店以及7&I的7-11便利店。

不过也不是所有零售商都表现黯淡，至少一部分还是受益于首相安倍晋三提振支出的努力。

“安倍经济学确实提振了消费兴趣，”日本服装连锁店岛村社长Masato Nonaka在公司发布最新业绩后表示。

“我认为这种影响还会持续。”

服装连锁店优衣库所有者日本迅销(Fast Retailing) (9983.T)定于周四公布业绩报告。(完)