焦点：日本5月零售销售增长2%不及预期 但上升趋势不变

路透东京6月29日 - 日本5月零售销售增幅逊于预期，同比增幅较4月大幅收窄，因耐用品和服装销售放缓，不过分析师预期零售销售仍为上升的趋势。

经济产业省周四公布的数据显示，日本5月零售销售较上年同期上升2.0%。数据逊于4月的上升3.2%，亦低于路透调查预估的上升2.6%。

“5月零售销售并没那么强劲，但我觉得也没那么糟，”瑞穗总和研究所经济调查部主任德田秀信表示。

德田秀信表示，今年5月的周日比去年少了一天，使得销售受到影响。

其他分析师则指出，5月食品与服装销售疲弱。“我认为整体消费者支出不会以如此大的幅度增长，”瑞穗证券分析师Norio Miyagawa表示。

5月电视机等耐久财销售增长0.8%，较4月4.4%的年增幅大幅放慢。

服装销售较上年同期增加2.5%，也不及4月增长5.9%；食品饮料销售仅微增0.1%，4月为增加1.3%。

路透调查显示，5月家庭支出可能较上年同期下滑0.6%，连续第15个月降低，不过降幅小于4月的1.4%。总务省将于周五发布家庭支出数据。

另一份政府调查显示，5月消费者信心较前月小幅增强。

日本央行在6月会议上维持货币政策稳定，但对民间消费的看法更加乐观，为六个月来首次，说明该央行相信经济复苏势头正在增强。

日本政府还调高对经济的整体评估，亦是六个月来首见，归功于民间消费回暖。(完)