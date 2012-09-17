日本在华零售企业关闭门店或缩短营业时间

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透东京9月17日电---数家日本零售企业已暂停在中国的业务,并且采取行动保护员工.中日双方的钓鱼岛主权归属之争引发暴力抗议,恐怕会威胁到亚洲两大经济体之间的经贸往来.
Fast Retailing(9983.T)一名发言人表示,旗下优衣库已於周一关闭五家分店,其他三家则缩短营业时间.该公司并要求在中国的日籍员工在家办公,并遵守日本外务省官方网页上刊登的建议.
日本最大的零售业者Seven & I Holdings (3382.T)的发言人表示,周日关闭的五家华堂超市和约40家7-11超商已经重开,但营业时间缩短.
第二大零售业者永旺(8267.T)於周日关闭六家吉之岛超市,周一仍暂停营业,目前未有重开时间表.该公司禁止日本员工前往中国,但尚未要求员工离开中国.(完)
--编译 沈以文;审校 于春红
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路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透上海/北京2月17日 - 人民币兑美元即期周五缩量收跌，中间价则大涨逾170点至逾三周新高。交易员指出，今日油盘购汇较多，加上区间低买高卖继续主导市场，汇价大幅下跌；料短期继续在6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透上海2月17日 - 中国上海证交所周五表示，近期俄罗斯铝业联合公司（UC RUSAL）已向上证所提交了非公开发行不超过100亿元公司债券挂牌转让的申请，上证所已依规对其挂牌条件进行了确认，并于近期出具了无异议函。这意味着俄铝熊猫债已具备发行条件。