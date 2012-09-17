日本在华零售企业关闭门店或缩短营业时间

路透东京9月17日电---数家日本零售企业已暂停在中国的业务,并且采取行动保护员工.中日双方的钓鱼岛主权归属之争引发暴力抗议,恐怕会威胁到亚洲两大经济体之间的经贸往来.

Fast Retailing(9983.T)一名发言人表示,旗下优衣库已於周一关闭五家分店,其他三家则缩短营业时间.该公司并要求在中国的日籍员工在家办公,并遵守日本外务省官方网页上刊登的建议.

日本最大的零售业者Seven & I Holdings (3382.T)的发言人表示,周日关闭的五家华堂超市和约40家7-11超商已经重开,但营业时间缩短.

第二大零售业者永旺(8267.T)於周日关闭六家吉之岛超市,周一仍暂停营业,目前未有重开时间表.该公司禁止日本员工前往中国,但尚未要求员工离开中国.(完)

--编译 沈以文;审校 于春红

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